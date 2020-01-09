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НБУ запретил ФЛП тратить средства с бизнес-счетов на личные нужды

09.01.20 09:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Вступило в силу постановление Нацбанка, которое содержит прямой запрет на расходование средств с бизнес-счетов ФЛП на личные, не связанные с бизнесом, потребности. Постановление опубликовано на сайте НБУ.

К постановлению о порядке открытия и закрытия банковских счетов добавлен абзац о запрете на осуществление расходов со счета ФЛП на собственные нужды.

«По текущим счетам в национальной валюте физических лиц-предпринимателей/физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, осуществляются все виды расчетно-кассовых операций в соответствии с условиями договора и законодательства Украины, кроме операций, связанных с личными потребностями», – говорится в постановлении.

Также уточняется, что после уплаты налогов, сборов и других платежей ФЛП могут перечислить средства с предпринимательских счетов на личные счета. И уже с личного счета можно использовать деньги на собственные нужды.

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