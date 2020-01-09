В «ДНР» и «ЛНР» пообещали повысить зарплаты и пенсии

В «ДНР» и «ЛНР» заявили о повышении зарплат и пенсий к 1 января 2022 года до уровня Ростовской области РФ. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяет «глава ДНР» Денис Пушилин, он дал поручение «правительству» «довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области РФ». «С учетом уже начавшейся подготовительной работы процесс должен быть завершен к 1 января 2022 года», – утверждает Пушилин.

Повышение в «ДНР» обещают в 3 этапа: с 1 января 2021 года; с 1 июля 2021 года; с 1 января 2022 года. «В каждый из этапов пенсионные выплаты будут увеличиваться в среднем на 20%, заработные платы работников бюджетной сферы – на 28%, а государственных служащих – на 18%», – уверяют в «республике».

«Глава ЛНР» Леонид Пасечник также сделал подобное заявление. «Мною поручено довести уровень пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области. От правительства ЛНР я потребую реализовать данное поручение к январю 2022 года», – уверяет Пасечник.

Как заявил «глава ЛНР», повышение пенсий и заработных плат планируется осуществить в 3 этапа: с 1 января 2021 года повышение пенсий на 20%, с 1 июля 2021 года – еще на 20%, с 1 января 2022 года – на 20%. Зарплаты работникам «бюджетной» сферы обещают повысить с 1 января 2021 года на 30%, с 1 июля 2021 года – на 28%, с 1 января 2022 года – на 25%.

Напомним, ранее «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что с 1 января 2020 года в «ДНР» повысят оклады бюджетникам – на 26%, а также пенсии – на 20%. Предыдущее повышение пенсий в «ДНР» произошло с 1 июля 2019 года.

Как сообщалось ранее, с 1 декабря 2019 года в Украине размер минимальной пенсии по возрасту составляет 1 638 грн. По состоянию на 1 октября 2019 года средний размер пенсии на подконтрольной части Донецкой области составлял 3 963 грн, а в Луганской – 3 670 грн.