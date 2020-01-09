В Украине разработали БПЛА, способный обнаруживать мины с точностью до сантиметра, – Минобороны (Фото)

В Украине разработали беспилотник, способный обнаруживать мины с точностью до сантиметра, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что одно из отечественных предприятий в кооперации с иностранной компанией разработали специальные магнитометрические датчики для БПЛА, способные выявлять неразорвавшиеся боеприпасы.

«Эти датчики монтируют на беспилотный летательный аппарат типа "коптер", который облетает необходимый участок местности на высоте 5-10 метров и определяет не только места нахождения взрывоопасных предметов, но и их контуры», – говорится в сообщении.

Отмечается, что именно специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники определяли возможности применения беспилотника в разминировании местности.

Начальник управления научных исследований и испытаний вооружения и военной техники Воздушных сил Юрий Камак отмечает, что во время испытаний беспилотник, оборудованный упомянутыми датчиками, безошибочно идентифицировал мины калибра 82 и 120 миллиметров с точностью до сантиметра.

При этом Камак отметил, что они способны это делать как днем, так и ночью.

«Полученную информацию можно передавать как в режиме реального времени, так и по возвращении из полетного задания, то есть с помощью таких сведений оператор составляет карту местности с нанесением мест закладки мин», – говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что применение таких беспилотных аппаратов экономит время на разведку местности, по сравнению с трудом сапера, который использует робототехнику, повышает точность определения опасных предметов и защищает личный состав от лишней необходимости рисковать жизнью.