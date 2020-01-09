«Каргилл. Машин 100»: Ситуация в пунктах пропуска утром 9 января

Сегодня утром, 9 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 8 января линию разграничения через КПВВ пересекли 35,5 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8550 человек и 985 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7950 человек и 1330 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7325 человек и 1300 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2975 человек и 630 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8750 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 170 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/20;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/30;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Юра: «6:15. Каргилл. Выезд из Донецка: основная до спуска с моста; льготная: меньше машин на 20»;

Владимир: «8:40. Каргилл в Украину. Машин 100».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Денис: «9:00. Новотроицкое в Донецк. Очередь между знаками "30" и "50". Движение есть».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Администратор»: «8:45. Октябрь в Мариуполь. Общая перед камышами на знаке "Куликово". По дороге. Для порядку спросили: с регистрацией все нормально (не взирая что стоят номера днр)? Поменяли стоим в очереди».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.