Украина примет участие в дебатах Совета Безопасности о соблюдении Устава ООН

Сегодня, 9 января, Украина примет участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН о соблюдении Устава ООН как основы поддержания международного мира и безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

Цель дебатов, которые проводит Вьетнам как председатель Совбеза в январе, отметил он, «дать ответ на вопрос: чего не хватает для того, чтобы Устав ООН стал Библией международных отношений, какие точки нужно соединить, чтобы государства-нарушители были ответственны за свои действия, как перейти от стадии "глубокой обеспокоенности" к более эффективным действиям».

От Украины, по словам Николенко, в дебатах примет участие заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Представитель постпредства также напомнил, что Украина как страна-основательница ООН непосредственно причастна к разработке Устава ООН и тогдашний украинский постпред (1945 год) возглавлял рабочую группу по разработке преамбулы и раздела I документа: о целях и принципах ООН.

По словам Николенко, агрессия против Украины и Грузии, конфликты в Сирии, Ливии и Йемене доказывают, что «никуда не делись те, кто готов нарушать мировой порядок, основанный на международных принципах».