Сводка из зоны ООС за 8 января: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 5 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 8 января в результате обстрелов со стороны НВФ трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям Объединенных сил у Лебединского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи хутора Вольный (Золотое-4) – из ствольной артиллерии калибром 122 мм и минометов калибром 120 мм;

неподалеку Новоалександровки – из стрелкового оружия;

у Новолуганского – из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

В «ДНР» заявляют, что «украинская армия за минувшие сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 15 единиц. В зоне обстрелов оказались поселок Доломитное и шахта им. Гагарина на горловском направлении; район Донецкого аэропорта на донецком направлении; село Саханка на мариупольском направлении. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.