Нарушение режима прекращения огня у Петровского: ОБСЕ фиксирует обстрелы (Инфографика)

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В Луганской области СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, в Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом меньше взрывов (17), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (31 взрыв). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано вблизи участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка). Большинство взрывов зафиксировано в районах к северо-востоку от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км к югу от Донецка).

В Луганской области СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня. В течение предыдущего отчетного периода Миссия зафиксировала примерно 290 нарушений режима прекращения огня, в том числе 95 взрывов.

Фото: ОБСЕ