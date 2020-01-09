Возможности ограничены: Наблюдатели ОБСЕ констатируют препятствия для работы Миссии

Деятельность по мониторингу и свобода передвижения наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ остаются ограничены из-за угроз в области безопасности, включая риски, связанные с наличием мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также другими препятствиями. Об этом говорится в отчете Миссии.

Подчеркивается, что незаконные вооруженные формирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей часто отказывают СММ в доступе к районам, прилегающим к неподконтрольным правительству участкам границы Украины.

Так, на блокпосте к западу от н. п. Верхнешироковское (бывш. Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) 2 вооруженных члена вооруженных формирований вновь не пропустили патруль Миссии, ссылаясь на то, что в этом районе «продолжаются работы по разминированию».

В двух случаях при выполнении полета над районами около н. п. Стыла (неподконтрольный правительству, 34 км к югу от Донецка) БПЛА СММ малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, возможно в результате глушения).

Кроме того, не осуществив сплошное разминирование, извлечение неразорвавшихся боеприпасов и устранение других препятствий, стороны по-прежнему отказывали СММ в неограниченном доступе к трем участкам разведения, а также в возможности передвигаться по отдельным дорогам, которые ранее были определены как важные для осуществления Миссией эффективного мониторинга и для передвижения гражданских лиц.