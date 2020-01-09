Пожары в «ЛНР» унесли жизни троих мужчин

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области с 31 декабря 2019 года по 7 января 2020 года ликвидировано 18 пожаров, на которых погибли 3 человека и пострадали 2 человека. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

В пос. Лотиково (Славяносербский р-н) на ул. Горького в многоквартирном доме сгорели три квартиры, в одной из них на месте пожара обнаружен труп мужчины 1979 года рождения.

В г. Артемовск (после переименования – Кипучее, Перевальский р-н) в пер. Шахтерском во время пожара в летней кухне во дворе нежилого дома погиб мужчина 1980 года рождения.

В г. Антрацит на ул. 40 лет Октября в результате пожара в квартире погиб мужчина 1956 года рождения.

В г. Ровеньки во время пожара в частном доме пострадали мужчина 1967 года рождения и женщина 1968 года рождения.