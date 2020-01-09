На Донетчине будут судить двух мужчин, ограбивших пенсионера

Правоохранители Волновахи (Донецкая обл.) направили в суд уголовное производство в отношении двух мужчин, которые проникли в дом пенсионера и ограбили его. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В полиции напомнили, что 10 октября 2019 двое жителей Волновахи, 1965 и 1976 года рождения, ночью ворвались в дом 79-летнего пенсионера, связали, избили его и забрали деньги, мобильный телефон и продукты. Правоохранители установили мужчин, совершивших нападение и в течение 6 часов они были найдены.

Одного из мужчин задержали в Мариуполе, второй скрывался в Волновахе.

«По состоянию на 15 октября следователи Волновахского отдела полиции собрали достаточно доказательств причастности лиц к дерзкому нападению. Обоим фигурантам особо тяжкого преступления было сообщено о подозрении и избрана мера пресечения – арест сроком на 60 суток и отправлены в следственный изолятор г. Мариуполь. Во время досудебного расследования вина злоумышленников, совершивших разбойное нападение, полностью доказана. Следователи Волновахского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры направили обвинительный акт по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой) в суд для принятия законного решения», – рассказали в полиции.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.