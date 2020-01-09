ФЛП могут смягчить ответственность за нарушения с РРО

В Кабмине предложили смягчить ответственность предпринимателей за нарушения, связанные с применением программных РРО и внедрить риcк-ориентированный подход для осуществления проверок. Соответствующий законопроект №2711 зарегистрирован 2 января, передает ЛИГА.
Какие изменения предлагают:
- уточнить, что программные РРО должны предусматривать возможность формирования и передачи фискальных отчетов и электронных фискальных отчетных чеков в автоматическом режиме с использованием данных фискального сервера контролирующего органа;
- документальные проверки ФЛП будут проводиться в зависимости от степени риска, определенного в соответствии с критериями;
- фактические проверки будут проводиться по основаниям, определенным Налоговым кодексом Украины;
- увеличить порог допустимого несоответствия суммы наличных средств сумме, отмеченной в дневном отчете РРО до 20% (сейчас 10%);
- не будут штрафовать за несоздание контрольной ленты на программных РРО;
- штраф 5 НМДГ (необлагаемых минимумов доходов граждан) будут применять за проведение расчетных операций через РРО и/или программные РРО без использования режима программирования наименования (а не предварительного программирования) товара, который не является подакцизным, и/или услуги, цены такого товара (услуги) и учета их количества;
- штраф 30 НМДГ будут применять в случае неподачи отчетности, связанной с применением РРО, расчетных книг и копий расчетных документов и фискальных отчетных чеков с РРО (исключены программные РРО) через проводные или беспроводные каналы связи в случае обязательности ее представления.