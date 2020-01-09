ФЛП могут смягчить ответственность за нарушения с РРО

В Кабмине предложили смягчить ответственность предпринимателей за нарушения, связанные с применением программных РРО и внедрить риcк-ориентированный подход для осуществления проверок. Соответствующий законопроект №2711 зарегистрирован 2 января, передает ЛИГА.

Какие изменения предлагают: