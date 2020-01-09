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ФЛП могут смягчить ответственность за нарушения с РРО

09.01.20 11:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Кабмине предложили смягчить ответственность предпринимателей за нарушения, связанные с применением программных РРО и внедрить риcк-ориентированный подход для осуществления проверок. Соответствующий законопроект №2711 зарегистрирован 2 января, передает ЛИГА.

Какие изменения предлагают:

  • уточнить, что программные РРО должны предусматривать возможность формирования и передачи фискальных отчетов и электронных фискальных отчетных чеков в автоматическом режиме с использованием данных фискального сервера контролирующего органа;
  • документальные проверки ФЛП будут проводиться в зависимости от степени риска, определенного в соответствии с критериями;
  • фактические проверки будут проводиться по основаниям, определенным Налоговым кодексом Украины;
  • увеличить порог допустимого несоответствия суммы наличных средств сумме, отмеченной в дневном отчете РРО до 20% (сейчас 10%);
  • не будут штрафовать за несоздание контрольной ленты на программных РРО;
  • штраф 5 НМДГ (необлагаемых минимумов доходов граждан) будут применять за проведение расчетных операций через РРО и/или программные РРО без использования режима программирования наименования (а не предварительного программирования) товара, который не является подакцизным, и/или услуги, цены такого товара (услуги) и учета их количества;
  • штраф 30 НМДГ будут применять в случае неподачи отчетности, связанной с применением РРО, расчетных книг и копий расчетных документов и фискальных отчетных чеков с РРО (исключены программные РРО) через проводные или беспроводные каналы связи в случае обязательности ее представления.

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