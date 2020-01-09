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В «ДНР»: Житель Горловки хранил дома гранату

09.01.20 13:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) мужчина хранил дома гранату с запалом. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как утверждают в «ДНР», мужчину задержали по подозрению в совершении ряда краж из частных домовладений. «Обвиняемый похищал электроинструмент, бытовую технику и переносные электронные устройства… Также доказана причастность фигуранта к совершению кражи более 100 м кабеля, принадлежащего предприятию, оказывающему телекоммуникационные услуги», – уверяют в «республике».

«В ходе обысков у злоумышленника были изъяты 45 патронов калибром 5,45 мм и граната РГД-5 с запалом», – добавляют в «МВД».

Мужчину обещают привлечь к «уголовной ответственности».

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