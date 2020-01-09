Переселенцам предлагают жилье под Харьковом

Новое общежитие в Дергачах (Харьковская обл.) предлагает возможности заселения внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом сегодня, 9 января, сообщает благотворительный фонд «Право на защиту» («Право на захист»).

«Двухэтажное общежитие коридорного типа имеет 31 комнату. Комнаты – разные по размеру. На каждом этаже есть две большие кухни, 2х3 санузлы, 8 душевых кабин. В здании выполнены мероприятия по энергоэффективности, поэтому стоимость коммунальных платежей будет минимальной», – говорится в сообщении.

Общежитие расположено недалеко от центра профтехобразования областного центра занятости.

До остановки общественного транспорта (автобусы, маршрутки) – 15 минут, до центра Дергачей – 2,8 км,

до метро «Перемога» или «Алексеевская» – 14 км.

Есть 20 свободных комнат.

Местные власти гарантируют максимально быстро зарегистрировать ВПЛ и выдать ордер.

Стоимость комнаты 235-375 грн / месяц.

Для получения более подробной информации обращайтесь к контактным лицам:

Виктория (г. Дергачи) – (093) 939 85 37.

Дмитрий Сисько (Украинский фонд социальных инвестиций) – (050) 715 02 69.