В Краматорске мужчина напал на полицейского

Житель Краматорска ударил полицейского при исполнении им служебных обязанностей. Сейчас нападавшему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что 6 января на служебный планшет полицейских, находившихся в составе мобильной группы реагирования для противодействия домашнему насилию, поступило сообщение о конфликте мужчины с матерью.

«По прибытию по указанному адресу сотрудников мобильной группы встретил сам заявитель. Последний находился в состоянии алкогольного опьянения и агрессивно себя вел. Для выяснения обстоятельств конфликта мужчина с полицейскими поднялись лифтом в квартиру, в которой находилась его мать. Но во время разговора мужчина умышленно ударил сотрудника полиции рукой в лицо чем нанес последнему телесные повреждения», – рассказали в полиции.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей). Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.