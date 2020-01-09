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Лисичанский водоканал будет обесточен, – ЛЭО

09.01.20 12:39

Лисичанский водоканал (Лисичанск, Луганская обл.) будет обесточен 14 января. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Луганское энергетическое объединение».

«На данный момент "Лисичанскводоканал" не определился с поставщиком электроэнергии. Заявку от поставщика "последней надежды" "Укринтерэнерго" на отмену отключения ООО "ЛЭО" не получало. Поэтому отключение водоканала состоится 14 января 2020 года», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 26 декабря 2019 года в Лисичанске местные жители вышли на акцию протеста под стены горсовета. Люди требовали урегулировать вопрос подачи воды после того, как ООО «Луганское энергетическое объединение» 24 декабря обесточило объекты водоканала. Более 80 тыс. абонентов три дня были без воды.

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