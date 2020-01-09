Позволит избежать техногенных и экологических катастроф: ЮНИСЕФ оказала помощь Краматорску

Сегодня, 9 января, коммунальное предприятие «Краматорский водоканал», получило техническую помощь от международной организации ЮНИСЕФ в виде поставки 4 погружных дренажных насосов марки DAC стоимостью 127 324 грн, сообщает пресс-служба горсовета.

Отмечается, что насосы будут задействованы на канализационных и водопроводных насосных станциях города, а также при выполнении аварийно-восстановительных работ на аварийных участках водопроводно-канализационных сетей.

«Использование новых насосов позволит предоставлять жителям города круглосуточную услугу водоотведения, обеспечит безаварийный отвод сточных вод от канализационных насосных станций, других производственных объектов водоканала, будет способствовать утечке истоков сточных вод в почву и предотвращению возникновения экологических или техногенных катастроф в городе Краматорске», – говорится в сообщении.