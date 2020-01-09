С квартирами в Краматорске и Ужгороде: Истории переселенок, которые купили жилье по программе «Ипотека под 3%»

Елена Иванченко и Татьяна Хорошилова – одни из тех, кто воспользовался жилищной программой «Ипотека под 3%». Бессонные ночи, переживания, беготня по инстанциям, сбор документов и вуаля – Иванченко и Хорошилова владелицы собственных квартир в Краматорске и Ужгороде. Через что женщинам пришлось пройти, прежде чем получить долгожданное жилье, они рассказали «Донецким новостям».

В Краматорске под программу попадают всего 6 домов

В мирное время Елена Иванченко жила в Донецке, работала бухгалтером в одной из известных в городе сети магазинов. С началом войны родная сестра Елены переехала в Краматорск, так как сюда перебралось ее предприятие. «Я с маленьким ребенком покинула Донецк чуть позже, в апреле 2016 года. Жили все вместе: я с сыном, сестра с сыном и еще наша мама. Нам очень повезло – первое время арендовали трехкомнатную квартиру только за коммунальные услуги. Сейчас же цены в Краматорске довольно высокие, и это при том, что в городе не так-то и просто найти работу с достойной оплатой. Однокомнатная и двухкомнатная, в зависимости от ремонта, качества мебели и наличия техники, стоит от 3 до 5 тыс. грн и плюс еще коммунальные услуги», – сказал Елена.

1 декабря прошлого Иванченко от своей сестры узнала информацию о том, что через несколько дней будет дан старт жилищной программе «Ипотека под 3%» от Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло»). «Я быстро все внимательно изучила и для себя решила – однозначно участвовать. Потому как оценивала свои финансовые возможности и понимала, что никогда не смогу собрать полную сумму на покупку собственного жилья. А на обычную ипотеку рассчитывать не стоит – банки не дают жителям подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, объясняя это тем, что "нестабильный регион". Ни один из банков не хочет связываться с нами. Поэтому другого шанса стать собственницей квартиры я не видела, а тут такая надежда появилась», – отметила она.

3 декабря, в 9 часов утра Елена отправила заявку и анкету на электронный адрес Донецкого регионального управления «Держмолодьжитло». И стала ждать. Спустя час ей пришло сообщение, извещающее о том, что Елена отправила письмо не в Донецкое управление, а в Луганское. «В голове только мысль – все пропало. Но сотрудники Донецкого управления зафиксировали то время, когда их луганские коллеги получили мое письмо. Сформированные списки были вывешены на сайте уже на следующий день. Я была под номером 4. Не оставляя на потом, сразу стала искать информацию о том, какие документы нужны. Ведь на сайте толком ничего не было. Вот так нашла группу в Facebook, которую создала Елена Маленкова, а позже вышла на группу в Telegram. Наше отделение "Держмолодьжитло" находится в Мариуполе. От Краматорска на автобусе туда ехать 6,5 часов. А дозвониться в те дни было просто нереально. Очень в тот момент выручила Елена, расписала, какие документы нужны, на какие дополнительные расходы рассчитывать. Приходилось неоднократно отпрашиваться с работы, чтобы все необходимое собрать. А тут читаю новость в вашем издании, что деньги не перечислены и переселенцы вышли на митинг. Но я все же продолжала надеяться, что все получится. Моя подруга, мы знакомы еще с техникума, была на митингах перед Кабмином и Офисом президента. И как оказалось, не зря. Сразу скажу: и я, и она приобрели жилье. Я – в Краматорске, подруга – в Киевской области», – поделилась Иванченко.

Елена вспоминает, что очень помогли сотрудники налоговой – на полтора дня быстрее сделали необходимую справку. «Документ получила утром в четверг, хотя изначально говорили приходить к ним в пятницу после обеда. Но в пятницу, 13 декабря, мне надо было со всеми документами быть уже в Мариуполе. Изрядно вымотали в Управлении труда и социальной защиты населения. Там надо было получить… справку на справку ВПЛ. И мне, если честно, не понятно, зачем эта дополнительная справка нужна», – разводит руками собеседница.

С утра 13 декабря Елена уже была в региональном управлении «Держмолодьжитло». «Вместе с руководителем все сверяли, разбирали. Николай Иванович Заяц (руководитель Донецкого регионального управления "Держмолодьжитло", – ред.) в полной мере тогда еще не владел информацией – все-таки программа новая, а я была первой, кто подал весь пакет документов. Одним днем не ограничилось, пришлось мне арендовать посуточно квартиру и остаться в Мариуполе», – рассказала Елена.

14 декабря ближе к вечеру она была уже дома, в Краматорске. «Вроде бы все сделала – документы приняли, а значит и кредит дадут. Но у Фонда еще нет денег на программу. И тут звонит начальник регионального отделения и говорит, чтобы я была готова в понедельник идти в банк и положить деньги на счет. На что я отвечаю, если у вас денег нет, как я могу положить предусмотренные условием программы 6% от стоимости жилья, плюс у меня еще переплата за лишнюю квадратуру – всего 257 тыс. грн вышло, эту сумму помогли собрать родные. На что начальник сказал: "Я думаю, что сегодня средства будут уже на счету фонда, ваши земляки митингуют, так что должно все получиться". Я сразу же звоню сестре, потом маме. Спрашиваю у них совета. Мама была однозначна – не идти в банк, а сестра предложила принять решение самой. Практически две ночи не спала, все думала и в итоге, в понедельник, 23 декабря, утром была в банке. А вечером долгожданная новость – деньги зашли на счет Фонда "Держмолодьжитло". Несколько раз перечитывала новость и не верила. Только когда ключи от своей трехкомнатной квартиры у меня уже были в руках, только тогда я поняла, что все получилось. Что не зря не спала ночами, переживала, что не зря отпрашивалась с работы и бегала по различным инстанциям за справками», – с улыбкой говорит Елена.

Немало времени и нервов пришлось потратить ей именно на поиск квартиры. «Сами понимаете, в Краматорске уже давно ничего не строится с нуля. А одно из главных условий программы звучало так: объектом кредитования может быть квартира в многоквартирном доме или одноквартирный жилой дом (как новостройки, так и вторичный рынок), если жилье принято в эксплуатацию не больше чем 25 или реконструировано не больше 15 лет назад. Без преувеличения, я обзвонила всех риелторов и собрала нужную мне информацию. Оказалось, что в Краматорске всего лишь 6 домов попадают под программу. И в этих домах на тот момент только 4 квартиры были выставлены на продажу. Первая находилась очень далеко, а машины нет, да и район считается не очень благополучным. Вторая квартира находилась в доме, расположение которого мне очень понравилось, но там слишком большая квадратура. Третья квартира – слишком далеко от центра и значительное превышение квадратуры. И получилось, что только одна квартира подошла мне по всем параметрам и моим предпочтениям. Находится она недалеко от НКМЗ. Не скажу, что эта квартира идеальная и предел моих мечтаний, но она лучшая из того, что можно было выбрать в Краматорске», – сказала Елена.

Переселенка из Донецка не единственная участница программы «Ипотека под 3%», благодаря которой удалось приобрести жилье. «Знаю, что еще одна женщина как раз купила квартиру в том отдаленном районе. Очень приятно, что на оформление из Мариуполя в Краматорск приезжал директор регионального управления (а не нам пришлось туда ехать). Многие мои знакомые и друзья до конца не верили в успех этого дела, скептически относились к моему позитивному настрою. Я могу их понять, ведь их отпугивал первоначальный взнос, а это 6% от стоимости квартиры. К тому же помимо этого надо заплатить нотариусу за предварительный договор, за оценку жилья», – перечислила Иванченко.

«Ключи от квартиры уже у меня. Сейчас занята глобальной уборкой. Кое-что надо отремонтировать, подклеить. Думаю, что в середине этого месяца уже въеду в свою квартиру», – заключила Елена.

Дом, в котором приобрела квартиру Елена

Елена в своей квартире

Риелторы теряют интерес, когда слышат «государственная программа»

Татьяна Хорошилова переехала в Ужгород из Макеевки еще в начале боевых действий. В родном городе работала психологом. В Ужгороде с единомышленниками создала общественную организацию «Закарпатье-Донбасс». Уже шестой год Татьяна вместе с коллегами активно отстаивают права переселенцев. Ссылаясь на результаты опроса, который ГО «Закарпаття Донбас» проводило уже трижды, главной своей проблемой переселенцы считают отсутствие постоянного жилья. Благодаря настойчивости активистов-переселенцев этот вопрос удалось сдвинуть с места в Ужгороде – получили в аренду здание бывшей котельной, которое планировали реконструировать под многоквартирный дом для переселенцев. К сожалению, оказалось, что здание не пригодно для реконструкции, поэтому пришлось подстраиваться и менять план «на ходу». На данный момент в аренде у общественной организации есть земля под котельной для строительства многоэтажки, разрабатывается проект строительства, ведутся переговоры с возможными застройщиками.

Татьяна, как и Елена, узнав о жилищной программе «Ипотека под 3%», решила участвовать. По крайней мере, попытаться использовать предоставляемый государством шанс на покупку квартиры. В списках по Закарпатской области Хорошилова была под номером 2.

Татьяна Хорошилова

«Как вы знаете, в декабре было сообщено о возможности участия в льготном кредитовании жилья для ВПЛ. И на реализацию этой программы в 2019 году, то есть практически до конца декабря, на переселенцев по всей стране будет выделено 100 млн грн (еще 100 миллионов – на участников АТО). Что это значит? Ипотеку получит первый, кто зарегистрируется в Закарпатском региональном управлении "Держмолодьжитло". А по расчетам, на нашу область из этих 100 миллионов перепадет около 800 тыс. грн. А на эти деньги можно купить не более одной квартиры в Закарпатской области. На момент подачи документов надо было уже иметь на примете какую-то конкретную квартиру, которая подходит по всем требованиям программы или действовать очень быстро, чтобы успеть воспользоваться возможностью оформить кредит до конца 2019 года, а точнее до 28 декабря», – акцентировала собеседница.

Отдельно Татьяна остановилась на требованиях к квартирам. «Итак, требования: дом, в котором находится квартира, должен быть уже в эксплуатации, вместе с тем, возраст дома, если вы найдете вариант на вторичном рынке жилья, не должен превышать 25 лет. Это важно, в фонде у вас попросят подтверждающий документ. Площадь, на которую вы можете получить льготный кредит, рассчитывается так: на одного человека 21 кв. м + 10,5 кв. м на семью. Например, в семье три человека, значит, площадь, на которую вы можете получить льготный кредит, 21 х 3 + 10,5 = 73,5 кв. м. Понятно, что именно такую площадь найти практически невозможно, поэтому, все лишние метры, превышающие эту квадратуру, вы оплачиваете самостоятельно и не в кредит, а сразу. Вы можете рассчитывать (в конце декабря была такая ставка по Ужгороду, она может измениться) на размер кредита на один квадратный метр в 16 371 грн. Стоимость меняется в зависимости от того, где находится квартира в селе или в городе. Соответственно, все, что превышает установленную стоимость, должны быть оплачены вами самостоятельно и сразу», – отметила Татьяна.

И приводит пример: вы нашли квартиру площадью 78 кв. м, у вас семья из трех человек и кредит вам выделят на 73,5 кв.м. Допустим, продавец определил цену за квартиру в 1 326 000 грн (т.е. 17 000 грн за квадратный метр). Но ваша семья может рассчитывать на кредит в размере 73,5 кв. м х 16 371 грн = 1 203 268 грн. От этой суммы 6% (72 196 грн) вносите сразу на банковский счет. То есть, фактически вы получите кредит лишь на 1 131 072 грн. Также вы должны сразу доплатить за превышенную квадратуру (в данном случае это 4,5 кв. м х 17 000 = 76 500 грн.) и разницу в верхней стоимости кредита (17 000 – 16 371 = 629 грн х 73,5 = 46 231,5 грн). То есть уже набежало 195 тысяч, которые (по данному примеру) переселенец сразу должен оплатить для участия в программе.

Но это еще не все расходы. Татьяна перечислила иные, связанные с оформлением недвижимости:

предварительный договор о намерении (требование программы) с продавцом, заключается у нотариуса – 1 500 грн;

открытие счета в банке для покупателя – 50 грн, для продавца – 100 грн;

основной договор у нотариуса – 3 500 грн;

налог за продажу недвижимости от 2 до 8% (это зависит от того, как долго квартира находилась в собственности продавца) уплачивается или покупателем, или продавцом, или разделяется по договоренности с продавцом;

экспертная оценка стоимости квартиры – 3 000 грн (может быть оплачена или продавцом, или покупателем).

«И это опять не все! Еще предстоит оплатить услуги отделения "Держмолодьжитла" (единоразовый платеж за весь период обслуживания) в размере минимальной заработной платы. Оплатить ипотечный договор у нотариуса между вами и фондом – 3 500 грн. Оплатить страховки на общую сумму около 4 000 грн. И сразу первый взнос за кредит в сумме, которая зависит от того, в какую дату месяца вы оформили покупку. Еще, если вы воспользовались услугами риелтора, то учтите и эти расходы», – отметила собеседница.

В Ужгороде, где шестой год живет переселенка, такие же трудности с жилым фондом, как и в Краматорске. «Очень трудно за такой короткий промежуток времени было найти квартиру, которая бы отвечала требованиям – квадратуре, возрасту дома. Риелторы резко теряют интерес в сотрудничестве, как только слышат слова "льготный кредит", "государственная программа". Новостройки более реальный вариант для приобретения, разумеется, если дом сдан в эксплуатацию, тем более, что стоимость квадратного метра здесь ниже, т.к. еще не сделаны ремонты. Следовательно, доплачивать никаких разниц не надо, но и зайти и жить также не удастся, ведь еще предстоит сделать ремонт. У застройщика может быть не готовы пакет документов о собственности, а это обязательно для сделки. Для изготовления документов о собственности нужны три дополнительных дня и лишние 3 500 грн. Продавцы, по моему опыту, мягко говоря, "не горели" желанием вступать в переговоры о продаже, когда слышали, что это государственная программа, ведь расчет идет в гривне, на банковский счет, да еще все "по белому", официально. Поэтому мне пришлось еще взять обязательство оплатить разницу на курсе валют и проценты за снятие наличных, иначе продавец не соглашался на сделку», – рассказала переселенка.

Он также добавила, что начинать искать квартиру нужно тогда, когда уже готовы документы, подтверждающие вашу возможность участвовать в программе. Прежде всего, это касается документов о вашей платежеспособности. «Это справка с места работы о заработной плате и любые другие документы о доходах в вашей семье за последние полгода. Ибо, если окажется, что официальных доходов для оплаты кредита у вас недостаточно, то кредит вам не дадут. Достаточно, это когда месячные расходы по кредиту оставляют на каждого члена семьи еще сумму не менее прожиточного минимума. Например, в моем случае, ежемесячный платеж по кредиту составит предварительно 6 000 грн», – отметила Татьяна.

Переселенка очень переживала, когда в определенный момент возникли серьезные сомнения относительно финансирования жилищной программы. В результате, все упомянутые выше расходы Хорошиловой пришлось взять на себя, чтобы гарантировать продавцу исполнение сделки. «Только благодаря поддержке и помощи друзей и родных я все же смогла воспользоваться этой программой. Я искренне надеюсь, что программа льготного кредитования от "Держмолодьжитла" будет продолжена в 2020 году и получит больше финансирования, ведь потребность в ней точно есть», – заключила Татьяна Хорошилова.