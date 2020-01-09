«Один мужчина заказал связать тещу»: Жительница Курахово вяжет игрушки (Фото)

Жительница Курахово Ольга Фирсова вяжет игрушки – мишек, зайчат. Бывают и необычные заказы.

Ольга Фирсова родилась и до окончания школы жила в Курахово, затем переехала в Донецк, училась на повара-кондитера, работала по специальности. В 2014 году из-за боевых действий девушка вынуждена была вернуться из Донецка в родной город.

«Два месяца искала работу, так ничего не нашла. Вынуждена была пойти торговать с мамой на рынок. Сначала мы пекли кексы, торты, потом в интернете нашла страницу с видео, как вязать игрушки. Вспомнила, как училась вязать в школе крючком – у меня получалось», – рассказывает Фирсова.

«Сначала проблематично было найти наполнитель для игрушек, приходилось использовать вату. Потом нашла в интернете качественный наполнитель и нитки… Хорошо помню свою первую работу – мишку длиной 15 см. Вязала где-то неделю. Маме очень понравилось, она предложила: "Давай продадим!"», – добавляет она.

Так мастерица начала собственное дело. Сейчас на новую игрушку среднего размера она тратит примерно 1-3 дня. Ольга вяжет игрушки на заказ, продает их или на рынке, или в интернете.

По ее словам, для взрослых часто заказывают большие игрушки, для детей – поменьше. Наибольшей популярностью перед новогодними праздниками пользуются символы года. В этом, например, популярными были мыши. Часто заказывают мишек Тедди, зайчиков, бывает – единорогов, вязаных кукол. «Иногда бывают и непривычные заказы, например, танк. Один мужчина заказал связать свою тещу, просто описал ее словам, а фотографию не предоставил. Пришлось вязать по описанию. Заказчик потом признался, что [игрушка] очень похожа на оригинал», – рассказала Ольга.

Одна игрушка среднего размера стоит 250-300 грн., это дешевле, чем в Днепре, Одессе или Харькове. Мастерица понимает, что в небольшом городе не все могут себе позволить заплатить за игрушку больше.

Ее игрушки, как и любые вязаные вещи, можно стирать вручную или на деликатной стирке в стиральной машинке. Главное – после стирки не выкручивать и не развешивать, а просто оставить сохнуть, положив на подоконник или стол.

«Сейчас я в декретном отпуске. Когда ребенок немного подрастет, мне бы хотелось заниматься хендмейдом профессионально. Выставлять свои работы на известном сайте, где продают товары ручной работы со всего мира», – делится мастерица.

Источник: Кума.City