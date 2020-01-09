Часть данных из черных ящиков украинского Boeing утрачена, – иранские следователи

Сегодня, 9 января, иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков украинского Boeing, который разбился 8 января в Иране, утрачена. Об этом говорится в предварительном отчете об аварии Управления гражданской авиации Ирана, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на АР.

Отчет подтвердил, что оба так называемых черных ящика, которые содержат технические данные самолета и записи переговоров с его кабины, были найдены, однако они были повреждены и некоторые части их памяти утрачены.

Управление гражданской авиации Ирана подготовило комментарии в предыдущем отчете о катастрофе на следующий день после падения украинского лайнера, в результате которого погибли все 176 человек на борту.

В отчете говорится, что члены экипажа не обращались за помощью через связь с диспетчером. Также сообщается, что экипаж пытался вернуть самолет в аэропорт, когда тот начал падать.

Следователи отметили, что самолет был охвачен огнем, прежде чем упал. По их словам, авария вызвала сильный взрыв, когда самолет упал на землю, вероятно, потому, что самолет был полностью заправлен топливом для полета в Киев.