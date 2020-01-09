На Луганщине будут судить телефонного мошенника, который нанес более 100 тыс. грн. материального ущерба

Рубежанским отделом Северодонецкой местной прокуратуры утверждены и направлены в суд два обвинительных акта в отношении местного жителя, который обманным путем завладел денежными средствами граждан на общую сумму свыше 100 тыс. грн. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц).

По материалам следствия, в течение ноября 2019 года мужчина, действуя по предварительному сговору с другим лицом, осуществлял звонки жителям города Рубежное: сообщал им ложную информацию, что якобы их родные попали в беду, а потом за денежное вознаграждение предлагал решить вопрос. Жертвами телефонных мошенников стали семь жителей города.

Сейчас обвиняемый ожидает суд под стражей. В ходе следствия потерпевшими заявлены гражданские иски о возмещении причиненного вреда. Относительно другого лица – сообщника мужчины – материалы выделены в отдельное уголовное производство и проводится досудебное расследование.

Максимальное наказание за данное преступление – 3 года лишения свободы.