«Газпром» отказался от требований к «Нафтогазу» оплатить поставки газа на неподконтрольную часть Донбасса

В рамках договоренностей о продлении транзита газа российский «Газпром» полностью отказался от своих требований за поставки газа на неподконтрольные украинскому правительству части территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 9 января, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает «Громадське».

«По конец 2019 года никакие поставки на оккупированные территории Донбасса украинская сторона не будет оплачивать», – сказал Витренко.

Он отметил, что до 2020 года, в старом контракте на транзит и поставки газа, были указаны точки импорта российского газа в Украину, которые сейчас находятся на неподконтрольной части Донбасса. Поэтому «Газпром» имел юридическое право взимать с Украины деньги за поставки газа на Донбасс. В то же время в рамках договоренностей на транзит газа «Газпром» от всех претензий отказался.

В свою очередь Украина полностью отрезала все трубопроводы, по которым газ поставлялся с подконтрольной правительству части Украины на оккупированный Донбасс. Сейчас газ туда может поставляться только из России, но информации об этом газе Украина не получает.