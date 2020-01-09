Экс-игрок «Шахтера» возглавил польский клуб

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Мариуш Левандовски назначен главным тренером польской «Термалики», сообщает «Сегодня» со ссылкой официальный сайт клуба. Для 40-летнего специалиста это второй опыт самостоятельной работы, ранее он возглавлял родной «Заглембе» в сезоне-2017/18.

В качестве футболиста Левандовски провел 13 сезонов в Украине, в составе «Шахтера» и «Севастополя». Вместе с донецким клубом он пять раз выигрывал чемпионат, трижды становился обладателем Кубка и один раз – Суперкубка Украины. Также Левандовский является победителем Кубка УЕФА-2009. В том же году его признавали лучшим футболистом Польши.

«Термалика» занимает 11-е место в таблице второй по силе лиги Польши, в турнире участвует 18 команд.