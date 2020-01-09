Долгая дорога к миру на Донбассе: Есть обнадеживающие сигналы

Премьер-министр, министр по вопросам Европы и иностранных дел председательствующей в 2020 году в ОБСЕ в Албании Эди Рама заявляет, что дорога к установлению долгосрочного мира в Украине остается длинной. Об этом Рама сообщил на заседании Постоянного Совета ОБСЕ в Вене, передает УНИАН.

«Поскольку кризис в Украине и вокруг нее остается наиболее острой проблемой безопасности в Европе, уникальный вклад, который делает Специальная мониторинговая миссия с целью снижения напряженности и укрепления мира, стабильности и безопасности, имеет существенно важное значение», – подчеркнул Рама.

«Хотя на востоке Украины наблюдаются определенные обнадеживающие сигналы, которые мы приветствуем, дорога к долгосрочному миру, как все мы знаем, остается длинной», – отметил албанский премьер.