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Долгая дорога к миру на Донбассе: Есть обнадеживающие сигналы

09.01.20 14:17
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Премьер-министр, министр по вопросам Европы и иностранных дел председательствующей в 2020 году в ОБСЕ в Албании Эди Рама заявляет, что дорога к установлению долгосрочного мира в Украине остается длинной. Об этом Рама сообщил на заседании Постоянного Совета ОБСЕ в Вене, передает УНИАН.

«Поскольку кризис в Украине и вокруг нее остается наиболее острой проблемой безопасности в Европе, уникальный вклад, который делает Специальная мониторинговая миссия с целью снижения напряженности и укрепления мира, стабильности и безопасности, имеет существенно важное значение», – подчеркнул Рама.

«Хотя на востоке Украины наблюдаются определенные обнадеживающие сигналы, которые мы приветствуем, дорога к долгосрочному миру, как все мы знаем, остается длинной», – отметил албанский премьер.

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