На Луганщине из больницы сбежала 12-летняя девочка

Накануне вечером, в Меловской отдел полиции обратился заведующий местной больницы и сообщил, что из учреждения ушла и не вернулась несовершеннолетняя пациентка. Об этом сегодня, 9 января, сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

Отмечается, что на поиски девочки был сразу ориентирован личный состав отдела полиции, патрульные наряды и приданные силы. За час она была найдена. Как выяснили полицейские, несовершеннолетняя не хотела проходить лечение и убежала из больницы.

Полицейские рассказали девушке о возможных негативных последствиях такого поступка и предостерегли от повторения подобного в будущем. Сейчас с ней работают психологи.