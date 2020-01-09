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На Луганщине из больницы сбежала 12-летняя девочка

09.01.20 15:12
Фото: Патрульная полиция Донецкой области
Фото: Патрульная полиция Донецкой области

Накануне вечером, в Меловской отдел полиции обратился заведующий местной больницы и сообщил, что из учреждения ушла и не вернулась несовершеннолетняя пациентка. Об этом сегодня, 9 января, сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

Отмечается, что на поиски девочки был сразу ориентирован личный состав отдела полиции, патрульные наряды и приданные силы. За час она была найдена. Как выяснили полицейские, несовершеннолетняя не хотела проходить лечение и убежала из больницы.

Полицейские рассказали девушке о возможных негативных последствиях такого поступка и предостерегли от повторения подобного в будущем. Сейчас с ней работают психологи.

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