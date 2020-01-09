На Донетчине функционируют пункты помощи (Фото)

Вблизи всех контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донетчине размещены пункты оказания помощи. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Как сообщили в ГСЧС, подразделениями ведомства совместно с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления обеспечено проведение работ по развертыванию и функционированию специальных пунктов оказания помощи. В этих пунктах каждый гражданин при необходимости в любое время суток может найти минимальные социально-бытовые условия.

В пресс-центре отметили, что пункты оказания помощи предназначены для создания надлежащих санитарно-гигиенических, бытовых условий, оказания медицинской (медико-санитарной) и психологической помощи, а также доведения информации по действиям населения в условиях террористических актов на территории Донецкой области, порядку действий при обнаружении взрывоопасных предметов, внезапных обстрелах.

Пункты оказания помощи расположены:

на расстоянии 60 м от КПВВ «Майорское» в Бахмутском районе;

на расстоянии 20 м от КПВВ «Пищевик» в Волновахском районе (перенесен с КПВВ «Гнутово», функционирует с 25.12.2015 года);

на расстоянии 200 м от КПВВ «Новотроицкое» в Волновахском районе и 80 м от автодороги Н-20 «Мариуполь – Славянск»;

на расстоянии 2,9 км от КПВВ «Марьинка».

На территории пунктов постоянно дежурят спасатели, обеспечивая пожарную безопасность и бесперебойное функционирование. К ним, в случае необходимости, может обратиться каждый гражданин, нуждающийся в помощи.

От Главного управления ГСЧС в Донецкой области для обеспечения функционирования пунктов оказания помощи привлекаются 12 человек личного состава.

За последние сутки в пункты оказания помощи населению обратились 98 человек, в том числе 2-е пожилого возраста (КПВВ «Майорское» – 20 человек, в том числе 2-е пожилого возраста; КПВВ «Новотроицкое» – 22 человека; КПВВ «Пищевик» – 26 человек; КПВВ «Марьинка» – 30 человек). С начала функционирования пунктов зарегистрирована и оказана помощь 117 тыс. 455 людям.