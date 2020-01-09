В Украине стартовала декларационная кампания: Что нужно знать

В Украине с 1 января стартовала декларационная кампания, в ходе которой граждане должны декларировать доходы, полученные в течение 2019 года. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

В сообщении отмечается, что налогоплательщик может подать декларацию об имущественном состоянии и доходах лично или уполномоченным на это лицом или направить по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения или в электронной форме.

Согласно сообщению, предельный срок подачи декларации за прошлый год – 30 апреля 2020 года.

Налоговая служба уточнила, что обязанность подавать декларацию у налогоплательщиков возникает при получении доходов не от налоговых агентов (то есть от других физических лиц, не зарегистрированных в качестве самозанятых лиц).

К таким доходам относятся, в частности, доходы от предоставления в аренду движимого или недвижимого имущества другим физическим лицам, наследования имущества не от членов семьи первой и второй степени родства, при нотариальном оформлении наследства, по которым не был уплачен налог на доходы физических лиц и военный сбор.

Кроме того, гражданин обязан подать декларацию в случае получения от налоговых агентов доходов, не подлежавших налогообложению при выплате, но которые не освобождены от уплаты налогов; при получении иностранных доходов, а также в других случаях, предусмотренных законодательством.

В налоговой также напомнили, что налогоплательщики имеют право задекларировать право на налоговую скидку в соответствии со статьей 166 Налогового кодекса Украины путем подачи декларации до 31 декабря текущего года.