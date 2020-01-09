«200 скорых для Украины»: Истории спасения

Государственные учреждения здравоохранения во всех областях страны получили 200 современных машин «скорой помощи» благодаря проекту «200 скорых для Украины» Фонда Рината Ахметова. Одна из них уже спасает жизни людей в Хотине Черновицкой области, сообщает пресс-служба Фонда.

«Так случилось, что вечером начало давить сердце. В поликлинике врачей в это время уже не было. И не знал, к кому обратиться. Приехала бригада на "скорой", которую недавно получил район. Врачи зашли ко мне с аппаратурой, сразу сделали кардиограмму и предложили пройти лечение в стационаре», – рассказывает свою историю Дмитрий Руденко, житель Хотина.

Новой «скорой» оказался автомобиль, который Хотин получил от Фонда Рината Ахметова. Это настоящая палата интенсивной терапии на колесах.

«В машине много оборудования, которого у нас раньше не было. Теперь мы можем на вызовах оказывать такую ​​помощь, которая предоставляется в реанимационном отделении», – пояснил фельдшер Владимир Еськов.

«Ринат Ахметов делает доброе дело», – добавил Дмитрий Руденко.

Проект «200 скорых для Украины» реализуется по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова.

«Спасибо Вам за успешную реализацию первого в истории нашей страны благотворительного проекта – передачу 200 современных автомобилей скорой медицинской помощи для медучреждений и объединений территориальных громад. Этот уникальный масштабный социальный проект прошел на высоком профессиональном уровне, с открытым сердцем и душой. Ведь жизнь и здоровье людей – самое ценное. Жизнь и здоровье детей – бесценно», – отметил президент Владимир Зеленский в благодарственном письме, направленном в адрес Фонда Рината Ахметова.

Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин «скорой помощи».