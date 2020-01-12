Переселенцам: Как получить социальное жилье (Инфографика)

В Украине для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, например, потеряли дом на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, социальное жилье должно быть предоставлено бесплатно. В общественной организации «Общественный холдинг "Група впливу"» («Группа влияния») разъяснили, как реализовать право на социальное жилье переселенцам.

Так, согласно Конституции Украины каждый имеет право на жилье. Гражданам Украины, которые нуждаются в социальной защите, социальное жилье предоставляется бесплатно. Жилищный фонд социального назначения – это совокупность соцжилья, предоставляемого гражданам Украины, которые в соответствии с законом нуждаются в социальной защите. Социальное жилье – жилье всех форм собственности (кроме социальных общежитий) из жилищного фонда соцназначения, которое бесплатно предоставляется гражданам Украины, нуждающимся в соцзащите, на основании договора найма на определенный срок. Социальный квартирный учет – учет граждан Украины, которые пользуются правом на соцжилье и находятся в очереди на его получение.

Фонды социального назначения формируются органами местного самоуправления путем:

строительства нового жилья;

реконструкции существующих жилых домов, а также переоборудования нежилых домов;

получения жилья, переданного в дар;

передачи в коммунальную собственность жилья, изъятого на основании судебных решений или признанного бесхозным, выморочным;

передачи застройщиками местным советам доли жилой площади в построенных домах;

передачи из государственной в коммунальную собственность соцжилья, построенного за счет госбюджета;

использование на договорных началах частного жилищного фонда;

приобретения права собственности на жилье на других основаниях, не запрещенных законом.

Важно: Передача в другие жилищные фонды не допускается.

К жилью из жилищного фонда соцназначения относятся:

квартиры в многоквартирных жилых домах, усадебные (одноквартирные) жилые дома, которые предоставляются в порядке очереди;

жилые помещения в социальных общежитиях, предоставляемых гражданам на время их пребывания на социальном квартирном учете при условии, что такое жилье является единственным местом их проживания.

Как отмечается, соцжилье не подлежит поднайму, бронированию, приватизации, продаже, дарению, выкупу и залогу. Средства для формирования жилищного фонда соцназначения из госбюджета предусматриваются ежегодно Законом о Государственном бюджете.

1 этап – Учет граждан, имеющих право на получение соцжилья. Право взятия на социальный квартирный учет имеют граждане Украины:

для которых такое жилье является единственным местом проживания или которые имеют право на улучшение жилищных условий;

среднемесячный совокупный доход которых за предыдущий год в расчете на одного человека в сумме меньше величины опосредованной стоимости найма жилья в определенном населенном пункте и прожиточного минимума, установленного законодательством;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые не имеют другого жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории, или жилье которых разрушено (уничтожено), или повреждено до состояния, непригодного для проживания, в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Социальный квартирный учет осуществляется соответствующими органами местного самоуправления по месту жительства граждан, а для переселенцев – по месту нахождения на учете в Единой информационной базе данных о ВПЛ, имеющих право на получение квартир, усадебных (одноквартирных) жилых домов из жилищного фонда соцназначения.

Постановка на учет осуществляется по решению органа местного самоуправления на основании:

письменного заявления;

копии документов, удостоверяющих личность гражданина и членов его семьи;

копии справок о присвоении идентификационного номера гражданину и членам его семьи;

документов, подтверждающих обоснованность признания в установленном порядке гражданина малоимущим и нуждающимся в предоставлении соцжилья (исчерпывающий перечень определяется органом местного самоуправления, осуществляющего взятие на социальный квартирный учет);

копии справки о постановке на учет ВПЛ и членов его семьи (при наличии).

Важно: Постановка на учет может осуществляться по заявлению лиц, уполномоченных таковыми на основании письменного заверенной доверенности. Как подтверждение подачи документов выдается расписка с указанием их перечня и даты получения. Не позднее 30 рабочих дней принимается решение о постановке на социальный квартирный учет или об отказе в таковом. Не позднее 7 рабочих дней направляется письменное уведомление о принятом решении.

Списки граждан, претендующих на получение соцжилья в порядке общей очереди, в первую очередь или вне очереди, размещаются отдельно и подлежат обнародованию на официальных сайтах органов местного самоуправления.

Статья 11 Закона Украины «О жилищном фонде социального назначения» определяет исчерпывающий перечень лиц, имеющих внеочередное право, например, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, после окончания пребывания в соответствующих заведениях, граждане, жилье которых признано в установленном порядке непригодным для жительства или не подлежит ремонту и реконструкции.

Также определяет исчерпывающий перечень лиц, которые имеют первоочередное право, например, лица с инвалидностью I и II групп (в том числе взятые на учет ВПЛ), семьи с несовершеннолетними детьми, беременные женщины, лица, утративших трудоспособность, пенсионеры.

Основания для отказа в постановке на социальный квартирный учет:

отсутствие необходимых документов;

представление документов с исправлениями;

представление документов, не подтверждающих возможность признания гражданина нуждающимся в предоставлении соцжилья;

представление документов с заранее неправдивой информацией, что было установлено органом, который принимает на социальный квартирный учет.

Важно: Решение об отказе в постановке на социальный квартирный учет должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения и не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения предоставляется (направляется) гражданину.

Основания снятия с социального квартирного учета:

представление по месту учета заявления о снятии с учета;

потеря оснований, дающих право на получение соцжилья (например, отмена справки переселенца);

выезд на постоянное место жительства в другой населенный пункт;

получение в установленном порядке кредитов на строительство или приобретение жилья;

предоставление в установленном порядке земельного участка для строительства частного жилого дома;

выявление в документах сведений, не соответствующих действительности, но ставших основанием для принятия на социальный квартирный учет, а также неправомерных действий должностных лиц органа при решении вопроса о постановке на социальный квартирный учет.

Важно: Решение о снятии принимается не позднее 30 рабочих дней со дня выявления обстоятельств и сообщается в течение 30 рабочих дней в письменной форме с указанием причины снятия. Пребывание гражданина на социальном квартирном учете не является основанием для отказа ему во взятии на квартирный учет или снятия с квартирного учета лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, или учета лиц, имеющих право на получение жилья (льготных кредитов на строительство и приобретение жилья) по государственным жилищным программам для отдельных категорий граждан, определенных законодательством.

2 этап – предоставление жилья из фонда соцназначения и пользование таким жильем.

Жилье из жилого фонда соцназначения предоставляется гражданам, находящимся на социальном квартирном учете, в порядке очередности, исходя из времени постановки таких граждан на учет. Предоставление жилья осуществляется по решению органа местного самоуправления и является основанием для заключения договора социального найма жилья. Не позднее чем в течение 7 рабочих дней вам будет направлено уведомление с приглашением заключить договор социального найма жилья. В течение 30 календарных дней с даты заключения договора найма должно произойти вселение.

Справка: Договор социального найма жилья – соглашение, оформленное в письменной форме, по которому одна сторона-владелец жилья (наймодатель) передает или обязуется передать другой стороне (нанимателю) жилье для проживания в нем на определенный срок. Договор найма жилого помещения заключается между органом местного самоуправления и нанимателем (уполномоченным им лицом). Договор найма заключается в соответствии с типовым договором не позднее чем в течение 30 календарных дней с даты принятия соответствующего решения и вносится в реестр договоров найма жилья. В договоре должны быть указаны лица, которые будут проживать вместе с нанимателем.

Права и обязанности нанимателя жилого помещения по договору социального найма жилья. Наниматель имеет право:

осуществлять обмен занимаемого жилья с другим нанимателем жилого фонда соцназначения с согласия владельцев этого жилья;

требовать надлежащего содержания, предоставления коммунальных услуг, оборудования специальными средствами и приспособлениями, если ему или члену его семьи, проживающего вместе с ним, установлена ​​инвалидность;

на уменьшение размера платы за предоставленные жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в случае уменьшения их количества или ухудшения качества в порядке, определенном договором или законодательством;

получать субсидии на ЖКУ, пользоваться льготами по оплате ЖКУ в соответствии с законодательством;

другие права определены в ст. 25 Закона Украины «О жилищном фонде социального назначения».

Наниматель обязан:

использовать жилое помещение по назначению;

обеспечивать надлежащее содержание и поддерживать надлежащее состояние;

осуществлять текущий ремонт жилого помещения (если иное не установлено договором);

не допускать разрушения и изменения конструкций, а также проведение работ по перепланировке соцжилья и переоборудование инженерных систем;

своевременно вносить плату за ЖКУ и пользование жилым помещением в сроки, установленные договором или законодательством;

информировать наймодателя в установленные договором сроки об изменении оснований, дающих право на получение соцжилья по договору найма;

соблюдать права и интересы соседей;

другие обязанности определены в ст. 25 Закона Украины «О жилищном фонде социального назначения».

Важно: В договоре найма жилья обязательно указывается исчерпывающий перечень оснований для прекращения действия такого договора.

Плата за жилье в жилом фонде соцназначения состоит из:

найма жилья;

содержания жилых домов и придомовых территорий;

коммунальных услуг.

Орган местного самоуправления устанавливает размер платы для каждого нанимателя индивидуально.

Основания для расторжения договора найма жилья и выселения:

предоставление или приобретение другого жилого помещения;

повышение доходов нанимателя до уровня, который позволяет заключить договор найма другого жилого помещения, не относящегося к жилищному фонду соцназначения;

представление недостоверных данных;

систематическое нарушение правил пользования жилыми помещениями, в том числе невнесение платы за ЖКУ;

нарушение условий договора после применения мер воздействия;

другие основания, установленные законом.

Важно: О желании расторгнуть договор стороны уведомляют друг друга. В случае, когда наниматель отказывается расторгнуть договор, наймодатель вынужден подать соответствующий иск в суд, о чем письменно предупреждает нанимателя не позднее, чем за месяц.

Нормативно-правовые акты, которые регулируют данный порядок: