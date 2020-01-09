В Славянске игорное заведение замаскировали под кальянную

В Славянске (Донецкая обл.) проводится досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ходе досудебного расследования установлено, что 8 января в городе выявлена ​​и прекращена незаконная деятельность игорного заведения, которое функционировало под видом кальянной.

Во время обыска в помещении обнаружены и изъяты мобильные телефоны и ноутбуки с установленными программами казино и паролями к ним, другое компьютерное оборудование, кассовый аппарат, черновая «бухгалтерия» и денежные средства, полученные от противоправной деятельности, в сумме почти 3000 грн.

Досудебное расследование продолжается.