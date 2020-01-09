Более 4 тыс. выездов в рождественские праздники: В «скорой» Донетчины рассказали о происшествиях

В Донецкой области за время рождественских праздников (в период с 4 по 7 января) бригады экстренной медицинской помощи выполнили 4 087 выездов. За 4 дня на линию вышло в среднем 150 бригад днем ​​и 143 бригады ночью. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, бригадами экстренной помощи было совершено 17 выездов на дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и оказана помощь 23 пострадавшим, с 3 летальными случаями в них. Одно из таких фатальных ДТП произошло в Славянском районе вблизи поселка Райгородок 5 января. Столкнулись 2 автомобиля, в которых находилось 5 человек, к сожалению, 1 пассажир авто погиб на месте.

6 января из-за неблагоприятных погодных условий и гололеда на дороге на отрезке между Сергеевкой и Краматорском в ДТП попал и автомобиль Центра. На момент ДТП в салоне автомобиля находилась бригада в составе водителя и фельдшера и пациент, которого сопровождали его жена и сотрудник полиции. Все пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести, находились в удовлетворительном состоянии.

Была оказана помощь 37 больным острым коронарным синдромом, 9 из них госпитализированы в отделение кардио- и рентгенваскулярной хирургии для проведения ургентного стентирования. В целом, за выходные было констатировано 39 случаев смерти, наступившие по разным причинам до прибытия бригады, в том числе 2 детей, 2 случая – в присутствии. Медработники оказали помощь 8 пострадавшим от переохлаждения, все они были госпитализированы.

В результате пожара пострадали 2 взрослых человека. Всего была оказана помощь 47 травмированным, в том числе 11 детям.

4 января в Курахово умер ребенок 2 месяцев, который после кормления был оставлен ​​в кроватке без присмотра.

5 января сотрудникам Центра пришлось оказывать медицинскую помощь 12 летней девочке из Славянска, которая пыталась отравиться таблетками. А 6 января – шестилетнему ребенку с отравлением таблетками в Мариуполе.

7 января ребенок 2 лет в Бахмуте (до переименования – Артемовск) по неосторожности вылил на себя кипяток, в результате чего получил ожоги различной степени 35% поверхности тела. Все пострадавшие вовремя получили экстренную медицинскую помощь и были госпитализированы.

4 января в Славянск бригаду экстренной медицинской помощи вызвал наряд полиции для медицинского сопровождения в детскую больницу мальчика 2 лет, который находился на улице голодный, в грязной одежде, без присмотра родителей, которые были в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в эти праздничные дни не обошлось без травм криминального характера. Так, 6 января в Краматорске после употребления спиртных напитков и ссоры муж с женой получили ножевые ранения. Аналогичная ситуация сложилась 7 января в Мариуполе, где ножевые ранения были нанесены 3 мужчинам.

Как отмечается, в холодное время года в экстренную медпомощь поступает достаточно много обращений по поводу отравления угарным или природным газом при использовании отопительных приборов. Ни были исключением и эти праздничные дни. 6 января в Новогродовке, а 7 января – в Лиманском районе пострадали 2 семьи из 3 человек, в том числе двое детей возрастом 13 и 17 лет.