В очередь записывались на улице: В ЦПАУ Славянска – паспортный ажиотаж (Фото)

В Славянске в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) наблюдается ажиотаж среди желающих оформить паспорта. Сегодня, 9 января, образовались очереди. В очередь люди записывались самостоятельно еще на улице – до 30 человек, а при открытии запускали по 5 человек за специальными талонами. Об этом рассказали очевидцы.

Так, некоторые люди приехали сюда с утра уже не первый раз, но талон так и не могли получить. При этом, со слов очевидцев, непонятно, кто и как ведет список на бумаге, записывает в очередь. Люди жаловались и возмущались из-за того, что не работает электронная очередь.

По словам начальника ЦПАУ Анны Головаченко, еще 25 декабря никакого ажиотажа не было. «В три часа дня талоны на прием были в свободном доступе. Сейчас все резко изменилось. Следует сказать, что мы работаем только второй день после праздников (2 и 8 января). Чем вызван такой наплыв людей? Скорее всего – постановлением Кабинета министров Украины, которое начнет действовать с 1 марта», – сказала она.

Количество желающих получить загранпаспорт до 1 марта значительно увеличилось. В ЦПАУ, как и ранее, в день специальных талонов выдают только 40. 10 – для оформления ID-карт и 30 – для загранпаспортов.

Только за 2019 год в ЦПАУ Славянска было оформлено 4 065 паспортов для выезда за рубеж и 1618 ID-карт. Сейчас сюда обращаются не только жители города и района, но и люди из других городов области. Задержки с выдачей загранпаспортов связаны еще и с тем, что единственный полиграфкомбинат (г.Киев), который их печатает, также не успевает выполнять все заказы.

По информации Головаченко, в центре админуслуг только за два дня (3 и 8 января) приняты документы на 57 заграничных паспортов и 23 ID-карты. Они уже в работе. «Есть надежда, что через короткое время все придет в норму и никаких очередей не будет», – отметила начальник ЦПАУ.

Фото: Деловой Славянск

Напомним, как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, с 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, которые выезжают из Украины на территорию РФ. По его словам, таким образом должно уменьшиться время прохождения пограничного контроля, поскольку данные загранпаспортов будут считываться специальными приборами.

Источник: Деловой Славянск