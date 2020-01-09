Фекалии лезут из унитазов и ванн, текут по улицам: Лисичанск утопает в нечистотах (Видео)

С начала года Лисичанск (Луганская обл.) заливает канализация. Течет чуть ли не в каждом районе города. По словам жителей, к этому привели частые отключения воды – старые трубы в дырах не выдерживают давления в сети.

Местная жительница Валентина имеет инвалидность I группы. Женщина едва добирается в уборную. С отчаянием она рассказывает, как живет с 29 декабря. «Вон бежит и там уже пребывает. Вон миска накрытая тряпкой и я туда, простите, по маленькому, а по большому я терплю. Все это у нас в квартире, все это дерьмо, первый этаж. Я плакала вот. Мы 128-е на очереди. Я перепугалась, потому что уже и с ванны лезло, и с унитаза, а я одна, никого нет, мне соседка помогала убирать», – рассказала она.

Так встретили праздники большинство жителей нижних этажей в Лисичанске. С первых часов нового года они вычерпывают из уборных праздничные салаты и нечистоты. «Пришла, тут кизяки были все. И выгребаю вот так, и так же с унитаза и выношу. Вот оно, видите, стоит», – сказала местная жительница Клавдия.

«Говно лезет через унитаз, ну, посмотрите, ну, что может еще произойти. Посмотрите на унитаз – он же ж не смывается. Нельзя смыть, потому что вода вот она вся стоит, уже устали ее выбирать, понимаете», – добавляет местная жительница Анжела.

Авария затронула сотни квартир. Порывы произошли сразу в трех районах. Течет не только в домах, но и по улицам города. «Это же уже вообще, вон, фекалии все лезут, месяца два», – возмущается местная жительница Марина.

«По всему микрорайону, и разносятся туберкулез в первую очередь, все в хату, вся гадость заносится в подъезды, мы дышим этим», – добавляет женщина.

Затопило и подвалы. «А оно же идет все под квартиры», – отмечает женщина.

По словам жителей, жалобы в ЖЭК, водоканал, мэрию не помогают. Ремонтные бригады не приезжают. «Это у нас уже три недели течет, воняет вонь страшнейшая, не только у нас и в 12 доме воняет. Экологическая катастрофа, вонь все идет туда, и с того подъезда и с этого. Звонила на горячую линию – ждите, в течение 30 дней будем разбираться. Ну, это ответ», – рассказала руководитель дома Надежда.

В городском совете сообщили, что о проблеме знают не только со слов. Потому что с утра канализация стала заливать и мэрию. Однако, чиновники пока сделать ничего не могут. «У нас получилось так, что два месяца практически вся система канализационная в городе не чистилась. Это из-за отсутствия воды, когда нет нормальной промывки по коллекторам, поэтому это тоже дало заторы. Сейчас бригада работает, но, к сожалению, она у нас пока одна», – сообщил заместитель Лисичанского городского головы по жилищно-коммунальному хозяйству Андрей Якимчук.

Возле горсовета коммунальщики ликвидировали порыв за считанные часы. А выезжать к пожилой женщине с инвалидностью отказались. Мол, закончились детали, чтобы чинить затопленные колодцы. Возмущенные люди уже даже оставляли жалобы на правительственной «горячей» линии. Но пока безрезультатно. Стоки заливают город.

Источник: ТК «Донбасс»