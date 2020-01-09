Пенсионер получил более 53 тыс. грн задолженности от управления ПФУ Донетчины

Главное управление Пенсионного фонда Украины (ГУ ПФУ) в Донецкой области выплатило гражданину Л. по решению суда более 53 тыс. грн задолженности по пенсии. Мужчине помогли правозащитники. Об этом сегодня, 9 января, сообщает Торецкое бюро правовой помощи.

Так, в организацию обратился гражданин Л. и объяснил, что он является лицом с инвалидностью II группы, с 1991 года состоял на учете в ГУ ПФУ в Донецкой области как получатель пенсии в соответствии с Законом Украины № 2262 «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». «На основании действующего законодательства был произведен перерасчет разницы между месячным размером повышенной пенсии и месячным размером полученной пенсии за период с 01.01.2016 по 31.12.2017. Общая сумма доплаты составила 53 тыс. 385 грн 04 коп. С мая 2018 года мужчина перешел на пенсию по возрасту в соответствии с требованиями Закона Украины № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", но при переходе на другой вид пенсии ГУ ПФУ не осуществило надлежащую доплату», – говорится в сообщении.

Специалист Торецкого бюро правовой помощи Светлана Казакова с целью решения вопроса по существу обратилась в ГУ ПФУ с требованием разъяснить причины невыплаты задолженности клиенту, на который получила отказ. Он был мотивирован тем, что на дату выплаты задолженности мужчина получает пенсию по возрасту, а именно по закону № 1058 и не состоит на учете ГУ ПФУ, как получатель пенсии по закону № 2262.

«Подготовив административный иск о признании действий ГУ ПФУ противоправными и обязательства совершить определенные действия, Казакова акцентировала внимание на том, что, в соответствии со ст. 55 Закона № 2262, начисленные суммы пенсии, не полученные пенсионером по вине органа ПФУ, выплачиваются за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком с начислением компенсации потери части доходов», – рассказали в организации.

Как уточняется, в то же время, в силу предписаний ст. 63 Закона № 2262 и Порядка проведения перерасчета пенсий, назначенных в соответствии с Законом № 2262, истец получил право на перерасчет пенсии в январе 2016 года. Указанное право не может быть ограничено нормативно-правовыми актами, принятыми позднее, чем такое право возникло. То есть, поскольку клиент получил право на перерасчет пенсии в январе 2016 года, переход на другую пенсию с мая 2018 года не лишает его права на получение задолженности по пенсии, возникшей в результате указанного пересчета.

«По результатам рассмотрения административного иска Донецким окружным административным судом исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Ответчик в добровольном порядке исполнил решение суда. Сумма задолженности в размере 53 385,04 грн была выплачена гражданину Л.», – резюмировали правозащитники.

Источник: Громадський Простір