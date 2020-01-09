Стало известно, сколько переселенцев получили госпомощь на Днепропетровщине

В Днепропетровской области в 2019 году более 12 тысяч семей переселенцев получили денежную помощь от государства. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации со ссылкой на департамент соцзащиты населения.

Так, общая сумма выплат составила почти 218 млн грн. «В 2019 году из госбюджета выделили почти 218 млн грн на адресную помощь переселенцам, проживающим в области. Ежемесячные выплаты на семью – от тысячи до 2,5 тыс. грн. Их назначают для покрытия расходов на проживание, в частности на оплату жилищно-коммунальных услуг», – сообщили в департаменте соцзащиты населения ДнепрОГА.

Как уточняется, чтобы получать такую ​​помощь, переселенцам необходимо обратиться в районное управление соцзащиты по месту фактического проживания. Там подскажут, как получить справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и оформить пособие. При себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код.

По данным пресс-службы, сейчас в Днепропетровской области зарегистрировано более 72 тыс. переселенцев.

Напомним, переселенцы при получении ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (так называемые «переселенческие» деньги) имеют ряд обязанностей. Выплата адресной помощи переселенцам может быть прекращена в нескольких случаях.

Как сообщалось ранее, бюджет Украины 2020 года имеет много нюансов относительно социальных выплат. Так, в течение 2020 года будет несколько раз меняться прожиточный минимум. Механизм начисления выплат помощи при рождении ребенка оставили без изменений. Также не будут меняться и выплаты переселенцам.