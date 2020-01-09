Издевался над матерью: Жителю Краматорска грозит до 2 лет тюрьмы

Жителю Краматорска, который систематически издевался над матерью, грозит до 2 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 9 января, сообщает отдел коммуникации Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Как отмечается, 45-летний мужчина трижды привлекался к административной ответственности за насилие в семье. «Полицейские неоднократно выезжали на семейные ссоры в семью, в которой живет женщина со своим мужем и ее 45-летний сын. Последний нигде не работает, своей семьи не имеет и злоупотребляет спиртными напитками. На почве пьянства человек всегда устраивает ссоры, кричит, бьет посуду и требует у своей матери деньги, чтобы купить очередную бутылку алкоголя», – говорится в сообщении.

Полицейские составили на мужчину 3 административных протокола по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях за насилие в семье. По каждому из них он оплатил штрафы на общую сумму 850 грн. «Однако мужчину это не остановило и очередная ссора с матерью закончилась для него открытием уголовного производства», – уточняется в сообщении.

Так, сейчас в отношении обидчика полицией под процессуальным руководством прокуратуры города завершено досудебное расследование по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины. В суд направлен обвинительный акт. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.