На Луганщине построят дорогу вблизи пограничного участка: Соединит 3 населенных пункта

На Луганщине областная власть обратится к правительству относительно строительства дороги вблизи пограничного участка между населенными пунктами Зориновка, Алексеевка и Меловое. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛугОВГА).

Как отметил председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, Россия блокировала участка дороги «Т-1307» длиной 4,8 км, которая проходит за пределами госграницы. «Таким образом, прямое сообщение между населенными пунктами Зориновка, Алексеевка и Меловое было прекращено», – говорится в сообщении.

По словам представителя Меловской райгосадминистрации, для преодоления расстояния местным жителям, бригадам «скорой помощи», правоохранителям и спасателям приходится ехать дорогой длиной более 50 км.

Как отмечается Службой автомобильных дорог в Луганской области уже заключен договор с ГП «Украинский государственный проектно-технологический институт транспортного строительства» на проведение проектно-изыскательских работ. Ориентировочная протяженность новой дороги должна составить около 7 км.

«По итогам совещания Сергей Гайдай дал ряд поручений, а именно: облгосадминистрация должна обратиться к Кабинету министров Украины о выделении земельных участков под строительство автодороги; Службе автомобильных дорог в Луганской области – подготовить и предоставить технико-экономическое обоснование для Укравтодора», – сообщили в ЛугОВГА.