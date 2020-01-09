Жители прифронтовой Авдеевки смогут получить информацию о социальных услугах в городе

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) местные жители теперь имеют возможность получать информацию о социальных услугах в своем городе в онлайн режиме. Вся информация собрана на интерактивной «Карте социальных услуг». Об этом сегодня, 9 января, сообщается на странице в Facebook «Улучшение доступа к социальной инфраструктуре в Донецкой области».

Так, на карте отмечены социальные учреждения города, режим их работы, номера телефонов, а также перечень оказываемых услуг.

«Для того, чтобы найти необходимое социальное учреждение и информацию о нем, достаточно лишь перейти по ссылке на "Карте социальных услуг"», – говорится в сообщении.

Уточняется, что карта была разработана специалистами проекта «Улучшение доступа к качественной социальной инфраструктуре и услугам для населения, пострадавшего от конфликта в Донецкой области, восточная Украина».

Также, отмечено, что данный проект реализуется Запорожским областным благотворительным фондом «Улыбка ребенка» в партнерстве с «Польской гуманитарной акцией» в рамках программы Польского сотрудничества в области развития Министерства иностранных дел Республики Польша.