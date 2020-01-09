Два населенных пункта Донетчины останутся без воды

В Донецкой области завтра, 10 января, жителям села Марьевка и Городещино будет прекращена подача воды. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба Коммунального производственного предприятия (КПП) «Краматорский водоканал».

«10 января 2020 года в связи с установлением нового регулятора давления Ø100 на магистральном водоводе по адресу ул. Петренко будет остановлена подача воды на села Марьевка, Городещино», – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, данные меры направлены на стабилизацию водоснабжения поселков. Уточняется, что работы будут проводиться 10 января с 8:00 до их окончания.

«Администрация КПП "Краматорский водоканал" приносит извинения за временные неудобства и призывает осуществить временный запас питьевой воды», – сказано в сообщении.