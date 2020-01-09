«Каргилл тихо движется»: Ситуация в пунктах пропуска днем 9 января

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 9 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Администратор»: «10:10. Каргилл – Марьинка. Машин много. Льготки машин 40. В Донецк похожая ситуация. Пеших больше 200 человек»;

«Администратор»: «11:53. Около 80-90 машин, пропускают в Украину по 3 машины за раз основной очереди. Каргилл»;

Николай: «14:04. Каргилл тихо движется, машин не много».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Сергей: «10:32. Еленовка в Украину – очередь от магазина»;

Наталья: «11:30. В Новотроицке движения вообще нет, еле-еле»;

«ally»: «11:32. Как и час назад. С самого утра такая тянучка, перевозчики многие еще наглые, ужас просто. Лезут впереди всех, самые умные думают...»;

Olga: «11:42. Стоим в Новотроицке в Волноваху, движения нет совсем! В Еленовке тоже как улитки с 9:00 до 12:00 стояли. Были седьмые в льготке»;

Наталья: «12:50. В Новотроицке в Донецк 20 машин»;

Алексей: «13:07. Еленовка до магазина. Плюс льгота»;

Alexander: «13:21. 5 часов на все посты в Украину. Еленовка».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Irina: «13:46. Через Гнутово проехали сегодня без проблем, нигде очереди нет на въезд в Донецк. На выезд только небольшая в Октябре. По территории несколько постов комендатуры с внеплановой проверкой паспортов (проверяли прописку), сказали, что до 10 вроде будет такая проверка. Полиция проверяла местную регистрацию (ехали на украинских номерах)».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «12:33. 8:30 стал в очередь на автобус на 50 лет, 8:55 уехал вторым автобусом, в 10:10 (по Луганску) все прошел».

Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения очередей нет:

О ситуации на КПВВ «Майорское» пользователи соцсетей не сообщают.