На Луганщине НВФ обстреляли позиции украинских военных

На Луганщине незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли украинских военных вблизи населенного пункта Хутор Вольный. Потерь среди украинских защитников нет. Об этом сегодня, 9 января, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара.

«С начала текущих суток по состоянию на 12:00 был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Луганском направлении. Начиная с 10:20, в течение 30 минут, из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов враг вел огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункте Хутор Вольный», – отметил Шаравара.

Также он сообщил, что потерь со стороны Объединенных сил в результате обстрела НВФ нет.