В «Л-ДНР» принимают меры по повышению боевой готовности НВФ

На неподконтрольной Украине территории Донбасса незаконные вооруженные формирования (НВФ) направили основные усилия на повышение боевой и мобилизационной готовности. Об этом сегодня, 9 января, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск принимает меры по восстановлению интенсивности подготовки соединений и частей 1 (Донецк), 2 (Луганск) Армейского корпуса», – отметил Шаравара.

Он подчеркнул, что основные усилия НВФ направлены на повышение уровня боевой и мобилизационной готовности, подготовку «органов управления», разведподразделений и подразделений связи.

При этом, по данным ГУР, в связи с выявленными проблемами в организации логистического обеспечения, мероприятия боевой подготовки с привлечением значительного количества военной техники перенесены на вторую половину января.

«Внесение соответствующих изменений в планы боевой подготовки 1, 2 АК на зимний период с. г. согласовано штабом 8 общевойсковой армии (Новочеркасск, Ростовская обл.) Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации», – сообщил Михаил Шаравара.