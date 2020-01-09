На Луганщине блокировали механизм незаконного оформления украинских соцвыплат

В Луганской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила коммерсантов, которые в интересах «МГБ ЛНР» организовали механизм незаконного получения украинских социальных выплат жителями временно неподконтрольной территории. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что оперативники СБУ установили, что частный предприниматель из временно неподконтрольного Алчевска вместе с женой оказывали жителям неподконтрольной части Луганщины услуги по пассажирским перевозкам на подконтрольную украинской власти территорию и «заочного» оформление социальных выплат.

«Почти год назад супругов завербовала так называемая "спецслужба" террористов. "МГБ ЛНР", в частности, поставив перевозчикам задачу предоставлять информацию о коллегах, работающих на каналах пассажирских перевозок. Они также требовали предоставлять перечень клиентов, которые пользовались услугами по оформлению украинских соцвыплат. После каждого маршрута агенты отчитывались перед кураторами о выполненных задачах. Псевдоспецслужба "ЛНР" использовала полученные персональные данные для формирования базы граждан, которые регулярно посещают украинские государственные учреждения. Боевики планировали потом привлечь их к противоправной деятельности во вред государственным интересам Украины», – сообщили в СБУ.

Контрразведчики СБУ задержали сообщников «спецслужбы» «ЛНР» во время очередного «рейса». При осмотре их транспортного средства правоохранители обнаружили более ста пятидесяти документов жителей временно неподконтрольной территории, в частности свидетельства о наследстве, о смерти, нотариальные доверенности, трудовые книжки, которые необходимы для «заочного» оформление выплат без присутствия получателей.

«Показательно, что в то время как украинская власть прилагает максимум усилий, чтобы упростить жителям Донбасса получения социальных выплат, предприниматели убеждали людей в сложности и дорогостоящем их оформлении. Они выманивали у них деньги за несуществующие услуги. Во время проведения контрразведывательных мероприятий оперативники СБУ получили доказательства фактов сотрудничества перевозчиков со "спецслужбой" боевиков и установили личности кураторов», – отметили в СБУ.

Сведения о выявленных сотрудниках «МГБ ЛНР» приобщены к материалам ранее открытого следователями СБУ уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) УК Украины.

«Устанавливаются должностные лица украинских госучреждений, что возможно причастны к функционированию нелегального канала. Также проверяется информация о наличии среди клиентов "фирмы" действующих или бывших боевиков незаконных вооруженных формирований», – добавили в СБУ.