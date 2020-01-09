Ветераны АТО/ООС на развитие своего дела могут получить до 1 000 евро

В Киевской, Львовской и Днепропетровской областях продолжается регистрация на проект «Поддержка реинтеграции ветеранов конфликта на востоке Украины и их семей». Об этом сегодня, 9 января, сообщает АрміяInform.

В рамках этого проекта с ветеранами проведут двухдневный тренинг, где расскажут, как начать собственное дело и сделать его успешным. После этого участники подготовят бизнес-планы, по результатам защиты которых смогут получить грант до 1 000 евро. На эти средства ветераны приобретут необходимое оборудование.

Программа действует с августа 2019 года. С начала реализации уже более 260 участников успешно защитили свои бизнес-идеи и получили финансирование от Международной организации по миграции (МОМ).

Участие в программе бесплатное. К ней приглашают участников боевых действий на востоке Украины, которые уже имеют собственное дело, или оригинальную идею для ее создания. Координаторы проекта отметили, что в настоящее время приоритет отдается женщинам.

Следующие тренинги пройдут уже в этом месяце. Поэтому всем желающим стоит поторопиться с регистрацией. Заполнить анкету на участие можно по ссылке: http://bit.ly/ГрантиВетеранам.

Дедлайн подачи заявок:

Львовская обл. – до 14 января 2020;

Днепровская обл. – до 20 января 2020;

Киевская обл. – до 25 января 2020.

Детали по времени и месту проведения тренингов будут сообщены только зарегистрированным участникам. Контактные лица для подачи заявок и более подробной информации: Михаил Черный – 0962431089 и Олег Озарко – 0681911084.