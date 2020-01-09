Офис генпрокурора намерен повысить эффективность расследования небоевых смертей военнослужащих

Офис генерального прокурора изменил структуру военной прокуратуры Объединенных сил для эффективного расследования небоевых смертей военнослужащих. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка в среду, 8 января, согласовал организационные изменения в структуре и штатном расписании военной прокуратуры Объединенных сил о создании отдела процессуального руководства досудебным расследованием по уголовным производствах по расследованию причин смертей военнослужащих не в боевой обстановке.

«Деятельность этого отдела будет сосредоточена на осуществлении надзора по расследованию преступлений по фактам безвозвратных потерь военнослужащих в небоевой обстановке на территории проведения операции Объединенных сил», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, Офис генерального прокурора инициировал перед Министерством внутренних дел Украины создание при ГУ Нацполиции в Донецкой области отдельного следственного подразделения для расследования указанных уголовных производств. В пресс-службе добавили, что «такие организационные мероприятия будут обеспечивать оперативную координацию действий органов досудебного расследования».