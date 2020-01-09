В МВФ рассказали, является ли проблемой укрепление гривны

В Украине сегодня валютный курс определяется соотношением спроса и предложения, при этом Нацбанк фокусируется на инфляции и позволяет валютному курсу двигаться в соответствии со спросом и предложения. Как подорожание, так и удешевления национальной валюты является результатом движения плавающего курса. Так считает представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман, о чем он рассказал в интервью«Эспресо».

В частности, он прокомментировал вопрос о подорожании национальной валюты. «Трудно определить главный фактор, который к этому привел. Так, имеет место продолжение достаточно существенного притока средств от украинцев, которые находятся на заработках за границей. Цены на традиционные товары украинского экспорта высокие, одновременно, как цены украинского импорта – на тот же газ, – уменьшились. Два года подряд невиданного урожая – это также приводит к удорожанию национальной валюты. И так, правительство предложило привлекательные ставки на национальные облигации, повысило спрос на эти бумаги», – пояснил Йоста Люнгман

Он также рассмотрел вопрос с экономической точки зрения: подорожание гривны представляет собой проблему? «Для потребителей, которые имеют целью приобрести импортные товары – это выигрыш. Поскольку эти товары для них будут дешевле. Это именно для компаний, которые хотели бы обновить свои производственные фонды и, если они импортные, то приобретение этих импортных производственных фондов будет дешевле. Украинские домохозяйства, которые включают тепло или газовую конфорку на кухне, также чувствуют, что газ – подешевел», – сказал представитель МВФ, уточнив при этом, что экспортеры, когда они конвертируют свою валютную выручку, получают меньше в гривнах.

«Проблема не в валютном курсе, по моему мнению, и проблема не в подорожании национальной валюты, как таковом. Проблема в том, что в Украине еще недостаточно развиты страховые механизмы, которые могли бы обеспечивать украинские экономические агенты. Иными словами, им могли бы воспользоваться украинские экономические агенты для того, чтобы зафиксировать на приемлемом для серверов тот или иной курс. Этот механизм, пока что в украинской экономике не распространен, и стоило бы обратить внимание на его введение», – резюмировал Йоста Люнгман.