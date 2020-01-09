RU
Все новости

Пройти через ужасы войны: На Донбассе одиноким пожилым людям помогают патронажные сестры (Фото)

09.01.20 18:45
Фото: пресс-служба представительства МККК в Украине
Фото: пресс-служба представительства МККК в Украине

В 2020 году на Донбассе более 670 одиноких пожилых людей продолжают получать помощь патронажной службы. Программа работает при поддержке Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба организации.

Так, в поселке Трехизбенка (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) патронажная сестра Ольга регулярно посещает супругов Елену и Ивана. «Мы столько пережили за нашу жизнь. Я думала, что сможем преодолеть все. Однако не надеялись, что придется пройти через ужасы войны», – говорят Елена и Иван.

Как уточняется, стресс, пережитый за время боевых действий, сильно повлиял на состояние здоровья супругов. «После второго микроинсульта Елена уже четвертый год не может самостоятельно встать с кровати. Сил ее мужа Ивана не хватает, чтобы обеспечить жене необходимый уход, а их дети не могут поддержать родителей, поскольку живут по другую сторону линии разграничения. Настоящим спасением для супругов стала помощь Ольги, патронажной сестры Красного Креста Украины», – рассказали в МККК.

Фото: пресс-служба представительства МККК в Украине

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк