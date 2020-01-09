В Украине идет регистрация на пробное ВНО-2020: В МОН разъяснили, что важно знать

В Украине началась регистрация на пробное Внешнее независимое оценивание (ВНО). Каждый желающий может зарегистрироваться до 24 января. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины (МОН).

В ведомстве подчеркивают, что участие в тестировании – не обязательно, но оно помогает участникам лучше подготовиться к реальному ВНО. «Так, оно дает возможность правильно рассчитать время на решение тестов, заполнение бланков ответов, понять, как происходит процедура на практике, объективно оценить собственный уровень знаний, психологически настроиться на прохождение тестирования и тому подобное», – говорится в сообщении.

Пробное ВНО будет проходить в две сессии:

21 марта – по украинскому языку и литературе;

28 марта – по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

Регистрация проходит на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Участие в пробном ВНО является платной услугой. Поэтому каждый региональный центр определяет ее стоимость самостоятельно, учитывая, в частности, расходы на печать и комплектование материалов, оплату труда работников, привлеченных к организации и тому подобное.

Важно: регистрация и участие в пробном тестировании не означает автоматическую регистрацию на основную сессию ВНО. Кроме того, результаты пробного теста не будут засчитаны как оценки государственной итоговой аттестации (ГИА) и не будут влиять на конкурсный отбор при поступлении в вузы.

Напомним, в Донецкой и Луганской областях стоимость одного тестирования для одного участника составит 144 грн.

Ознакомиться с датами проведения ВНО в 2020 году и объявления результатов можно здесь.