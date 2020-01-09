«Горячая линия» для переселенцев: Что больше всего интересует жителей Донбасса (Инфографика)

В Украине продолжает работать «горячая линия» общественной организации «Донбасс SOS» для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Сегодня, 9 января, пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) опубликовала статистику за декабрь 2019 года.

Так, согласно ей, больше всего граждан беспокоили вопросы:

процедуры пересечения линии разграничения (25,8%);

оформления документов в государственных учреждениях (23%);

получения пенсионных выплат (19,6%) и др.

Подавляющее количество звонков поступило из временно неподконтрольной украинской власти территории части Донецкой и Луганской областей (29%).

Всего в декабре на «горячую линию» обратились 1 618 человек и задали 2 101 вопрос, большинство из которых имели информационных характер.

«Горячая линия» предоставляет бесплатно информационно-консультационные услуги ВПЛ и гражданским, которые вынуждены оставаться на временно неподконтрольных территориях.

Звонки принимаются с мобильных и стационарных телефонов по всей территории Украины с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00 по тел.: 0 800 309 110.