В Славянске разоблачили игорное заведение, замаскированное под кальян-бар

В Славянске (Донецкая обл.) мобильная группа, которая мониторит соблюдение норм законодательства о запрете функционирования любых игорных заведений, прекратила деятельность подпольного заведения, где велись незаконные азартные игры. Изъято оборудование на сумму почти 80 тыс. грн. Об этом сегодня, 9 января, сообщили в пресс-службе Славянского райотдела полиции.

В Славянске до постановления Кабинета министров Украины, согласно которому отменены некоторые положения приказа комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2002 года о запрете игорного бизнеса в Украине, функционировало 25 игорных заведений, в том числе и лотереи, которые теперь потеряли возможность работать в законном поле.

Мобильные группы полиции в постоянном режиме осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по профилактике незаконного игорного бизнеса. Так, в ходе проведения неотложных следственных действий в игорном заведении полицейскими обнаружена и изъята техника, которая использовалась для предоставления услуг, а именно 4 единицы компьютерной техники с интегрированным программным обеспечением. Общая стоимость изъятого имущества составляет около 80 тыс. грн.

Правоохранители устанавливают организаторов незаконного игорного заведения. Полицейские обращаются ко всем гражданам с просьбой в случае выявления функционирования таких заведений сообщать информацию по спецлинии «102».