На Луганщине десантники готовились отражать атаку противника (Фото)

В Луганской области, на одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных сил (ООС), состоялись тренировки экипажей боевых машин 46 отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр). Об этом сегодня, 9 января, сообщается на странице бригады в Facebook.

«Здесь, в районе проведения ООС, постоянное поддержание личного состава в полной боевой готовности – очень важная составляющая боевой подготовки, ведь в случае обострения ситуации на передовой именно на эти быстрые и мощные боевые машины и опытность их экипажей будут надеяться "крылатые пехотинцы" на "нуле"», – говорится в сообщении.

Так, на этот раз, по легенде учений подразделение 46 ОДШБр на БМП-1 выдвинулся по указанному маршруту для отражения атаки противника, перешел в наступление силами до батальона. «В сложных метеоусловиях, тумане и по заледенелой грязи, колонна с грохотом двинулась вперед, получая на протяжении пути новые вводные. Добравшись до указанной отметки, колонна стремительно развернулась в боевые порядки и перешла к «активной обороне». Не останавливая свое движение, боевые машины быстро и уверенно реагировали на ситуацию при получении новых вводных, маневрировали и, прикрывая друг друга, меняли свое направление движения», – рассказали в 46 ОДШБр.

Фото: 46 отдельная десантно-штурмовая бригада

Как отмечается, десантники справились с каждой поставленной задачей, и значительно повысили свои практические навыки работы в тяжелых метеоусловиях, опираясь во время занятия только на смотровые приборы внутри боевой машины.